الهلال والأهلي يطلبان تعديل جدول الدوري

اتفق ناديا الهلال والأهلي مع الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم على عقد اجتماع رباعي آخر خلال الأيام المقبلة، بعدما لم يسفر اجتماع بينهم، أمس في الرياض، عن الاتفاق على موعدي المباراتين اللتين تجمعان الفريقين في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
وأبلغ الاتحاد العربي ممثلي الناديين والاتحاد السعودي خلال الاجتماع، الذي دام ساعتين في مقره، بعزمه تحديد 18 إبريل المقبل موعداً للمباراة النهائية، المقررة في مدينة العين الإماراتية.
بدورهما، اقترح فهد المفرج، المشرف العام على إدارة كرة القدم الهلالية، وزكي الصالح، المدير التنفيذي للكرة الأهلاوية، تعديل بعض مباريات الفريقين في الدوري، سواء بالتأجيل أو التقديم، ليتسنى لهما مواجهة بعضهما بعضاً في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس زايد “البطولة العربية للأندية”.وفق “الرياضية”.
وتحدث ممثلا الناديين عن ضغط وتداخل المنافسات بين محلي وآسيوي وعربي.
ووفقاً لمصادر موثوقة، انتهى الاجتماع، دون تحديد موعدين للمباراتين لكن باتفاق على عقد اجتماع آخر، علما أن كلا من المفرج والصالح اقترح بعض المواعيد. ولفتت المصادر ذاتها إلى ميل الاتحاد السعودي، الذي مثله إبراهيم القاسم الأمين العام، وعبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات، إلى عدم تأجيل أي مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.