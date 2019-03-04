3.5 مليار قيمة الأندية الآسيوية في دوري الأبطال

يعد فريق الأهلي لكرة القدم ثالث أغلى قيمة سوقية من بين فرق القارة الصفراء المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2019، التي تنطلق فعالياتها اليوم بمشاركة 32 فريقا، حيث تبلغ القيمة السوقية لفرق البطولة 3.530 مليار ريال.
ويتصدر فريق جوانجزو ايفرجراند الصيني فرق البطولة، وتبلغ قيمته السوقية 311 مليون ريال، يليه مواطنه شنغهاي ايست وتبلغ قيمته 274.3 مليون ريال.
وحلت الأندية السعودية المشاركة في البطولة ضمن أغلى عشرة فرق قيمة سوقية، الأهلي ثالثا بـ255 مليون ريال، النصر خامسا بـ239 مليونا، الهلال سابعا بـ221 مليونا، والاتحاد تاسعا بـ171 مليون ريال.
وتبلغ القيمة السوقية للأندية السعودية مجتمعة 886 مليون ريال.
ويتذيل الزوراء العراقي قائمة الفرق الأغلى قيمة سوقية وبلغت عشرة ملايين ريال.
وتصدر لاعبو البرازيل قائمة الأغلى قيمة، حيث جاء الدولي خوزيه باولو المعروف بـ”باولينيو” لاعب جوانجزو ايفرجراند الصيني في مقدمة القائمة وبلغت 162.1 مليون ريال، ثم مواطنه الدولي أوسكار الذي يلعب أيضا في الدوري الصيني لفريق شنغهاي ايست وبلغت قيمته السوقية 120 مليون ريال، وحل تاليسكا لاعب فريق جوانجزو ايفرجراند الصيني ثالثا في القائمة وبلغت قيمته السوقية 107 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.
وتصدر النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر قائمة اللاعبين في الفرق السعودية بقيمة سوقية بلغت 64 مليون ريال وحل في المركز السابع، ثم البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب فريق النصر أيضا وبلغت قيمته السوقية 53 مليون ريال وحل في المركز الـ11، ثم البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي، وبلغت قيمته السوقية 52 مليون ريال وحل في المركز الـ12.
وتبلغ قيمة الجوائز المالية أربعة ملايين دولار للفائز، إضافة