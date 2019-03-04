نجم الهلال يهنئ برشلونة بهذا المقطع

هنأ نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني عبد الله عطيف في مقطع فيديو فريق برشلونة عقب فوزه على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالليجا الأسباني الذي جمع الفريقين يوم السبت بملعب سنتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.
وانتهت المباراة ضمن الأسبوع الـ26، بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله نجم راكيتيتش في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة ليكون هذا ثاني فوز لبرشلونة في أقل من 5 أيام على ريال مدريد في عقر داره، حيث سبق له أن فاز عليه في كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي. وفق “أخبا 24”.
وسجل لاعب الهلال الفيديو ليبارك فيه لجمهور برشلونة، ويواسي ريال مدريد على الهزيمة للمرة الثانية.
عبدالله عطيف يبارك لجماهير برشلونة (Sc) : pic.twitter.com/o7LXsYPoZD
— أخبار الهلال (@hilalstuff) March 2, 2019