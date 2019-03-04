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اخبار رياضية > ناقد الرياضي للجنة الانضباط: ما عقوبة “السلوك المشين” للشهراني بعد طرده خلال مبارة الهلال والفيصلي؟
04/03/2019   1:08 م

ناقد الرياضي للجنة الانضباط: ما عقوبة “السلوك المشين” للشهراني بعد طرده خلال مبارة الهلال والفيصلي؟

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تساءل الكاتب والناقد الرياضي خالد البدر عما وصفه بـ”السلوك المشين” للاعب نادي الهلال ياسر الشهراني عقب طرده في مباراة الهلال والفيصلي خلال الأسبوع الماضي.

وغرد البدر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “ما قام به مدافع الهلال ياسر الشهراني من دخول عنيف على “مفصل” مهاجم الفيصلي يعتبر داخل إطار التنافس وبالتأكيد سيتعرض لعقوبة إيقاف مباراتين بحسب اللائحة، ووفق المادة (2/1/48)، بالإضافة لغرامة مالية 10 آلاف ريال.وفق “أخبار 24”.

وأضاف “ماذا عن السلوك المشين (البصق) الذي قام به اللاعب بعد الطرد؟”.

وكان الهلال قد تمكن من التغلب على الفيصلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ناقد الرياضي للجنة الانضباط: ما عقوبة “السلوك المشين” للشهراني بعد طرده خلال مبارة الهلال والفيصلي؟

اخبار رياضية
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