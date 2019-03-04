لاعبان سجلا أهداف الأخيرة لآخر مباراة بين النصر والوصل.. أحدهم اعتزل بعد حادث مروع

يحل نادي النصر، ضيفًا على الوصل الإماراتي، في الساعة 6:30 من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويتواجه ناديا النصر والوصل، بعد غياب 9 سنوات من آخر مباراة جمعتهما، والتي انهزم النصر فيها، ففي 30 مارس من عام 2010، تواجه الفريقان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج، حيث سقط النصر بنتيجة (3-1)، بعد أن انتصر بنفس النتيجة في الرياض.
ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، والتي سجل فيها النصر والوصل “هدفًا”، ليصلا إلى ضربات الجزاء، والتي انتهت بفوز الفريق الإماراتي.
– سعود حمود
تعيد هذه المبارة للأذهان اللاعب سعود حمود، آخر من سجل لفريق النصر، في مرمى الوصل الإماراتي، في المباراة التي جمعتهما في عام 2010، عندما هز شباكهم في الدقيقة 100 من عمر الأشواط الإضافية للمباراة.
وحمود الذي يُعد أحد أبناء نادي النصر، استمر في صفوف الفريق الأول، في الفترة من 2009 حتى 2015، قبل أن ينتقل إلى فريق الشعلة.
وبعد عام وحيد من الانتقال إلى الشعلة، تعرض حمود، لحادث بالدراجة النارية، أدخل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة، بسبب كسر بالرقبة والعمود الفقري. وفق “أخبار 24”.
و بعد سنة كاملة تعافى سعود حمود، من أثار الحادث، وخضع لبرنامج تدريبي جديد، على أمل العودة إلى الملاعب، ولكنه لم ينجح في ذلك، ليجبر في النهاية على الاعتزال.
– سعيد الكاس
أما سعيد الكاس، فهو آخر من سجل للوصل، في مرمى نادي النصر، حيث نجح في هز شباك العالمي، في الدقيقة 114، ليكون صاحب الفضل الأول في إيصال المباراة إلى ضربات الجزاء، والتي ابتسمت لفريقه.
و استمر الكاس سنة واحدة فقط في صفوف الوصل، بعد هذه المباراة، ليعود بعدها إلى فريقه السابق الشارقة، والذي لعب في صفوفه لمدة عام.
وكانت آخر تجربة احترافية للكاس، في فريق عجمان، ليقرر في عام 2015، اعتزال الكرة نهائيًا، والعمل في المجال الإداري في الأندية.