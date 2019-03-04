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أخبار محلية > بالفيديو.. حارس أمن يروي معاناته مع تأخر الرواتب: قيل لي أنتم أولاد البلد والأجنبي أولى بالدفع
04/03/2019   8:33 ص

بالفيديو.. حارس أمن يروي معاناته مع تأخر الرواتب: قيل لي أنتم أولاد البلد والأجنبي أولى بالدفع

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اشتكى مواطن يعمل حارساً للأمن من عدم حصوله على راتبه منذ 8 أشهر، مسلطاً الضوء على معاناة المواطنين الذين يعملون حراساً للأمن، ويضطرون إلى الخروج من بيوت الإيجار، التي يسكنون فيها؛ لعدم قدرتهم على تسديد الإيجار.

وقال المواطن فايز الزاحمي في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه اشتكى من قبل لصاحب العمل من عدم حصوله على الرواتب، فرد عليه قائلاً: “أنتم أبناء البلد وبتصبرون علينا، الآن نحن سنسلم الرواتب للعمال الأجانب، الذين يأتون لنا ولكم بالفلوس”.

وأضاف الزاحمي أن آخر راتب استلمه من شركته كان بتاريخ يونيو 2018، مشيراً إلى أن مشكلة تأخير الرواتب تضاف إلى معاناة حراس الأمن مع مشكلة الرواتب المتدنية، ما يؤدي إلى وقوعهم في أزمات مادية ينتج منها توقف خدماتهم وطردهم من سكنهم؛ لعدم قدرتهم على دفع الإيجار. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حارس أمن يروي معاناته مع تأخر الرواتب: قيل لي أنتم أولاد البلد والأجنبي أولى بالدفع

أخبار محلية
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