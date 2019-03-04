محافظ #الخرج يدشن معرض وفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني صباح اليوم

- سعود الضحوك – الخرج اليوم :
افتتح محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي معرض وفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج للعام 1440 تحت شعار (سلامة اطفالنا غايتنا) وبحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وذلك بمركز جو مول التجاري . والذي احتوى عددا من الاركان التوعوية المشاركة (الدفاع المدني/كلية التقنية/ مستوصفات التعاون / صيدليات استاذ العلاج / قيادة المنطقة الوسطى/ مستشفى الملك خالد / مستشفى الاطفال والولادة/ ادارة تعليم الخرج)
ابتدأ الحفل بالقران الكريم ثم ألقى مدير الدفاع المدني العقيد خالد بن عبدالله السعيس كلمة بهذه المناسبة وضّح فيها اهمية الفعاليات بهذا اليوم ومدى التوعية والجهات المستهدفة ، كما ذكر الفعاليات المصاحبة للمعرض واختتم شكره لراعي الحفل ولكافة الجهات الداعمة والمشاركة بهذا اليوم .
بعد ذلك تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركة والجهات الاعلامية ، كما كرّمت صحيفة الخرج اليوم الالكترونية من المحافظ ومدير الادارة العامة للدفاع المدني