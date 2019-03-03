ألقى مرور منطقة تبوك القبض على قائد مركبة “جيب” جرى تداول مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط والاستعراض.
وأكد المرور في بيان له اليوم (الأحد) أنه ستتم إحالة الشخص المضبوط للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يُذكر أن نظام المرور يفرض عقوبات مشددة على ممارسي “التفحيط”، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وتضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وفق “أخبار 24”.