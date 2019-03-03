عبر نسر من روسيا سماء المملكة أكثر من 10 مرات خلال الهجرات التي قام بها على مدى 20 عاماً، حيث أظهر جهاز تتبع مثبت عليه خطوط سيره أثناء تلك الرحلات التي انتهت بموته في يناير الماضي.
وبدت في خريطة سير النسر مسارات تحركه من روسيا مروراً بالعديد من الدول، من بينها المملكة وصولاً إلى السودان والعودة مرة أخرى، وقد بدا واضحاً تجنب النسر العبور فوق المسطحات المائية مثل الخليج العربي والبحر الأحمر.
وذكرت مصادر أن أحد الشباب عثر على النسر ميتاً في أحد المستنقعات بوادي طفشة بمحافظة الريث بمنطقة جازان، وعليه جهاز تتبع مصدره روسيا.
وفق”أخبار 24″.