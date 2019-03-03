محافظ هيئة الاتصالات: مزاد علني لتردد (3.5 GHz) خلال أيام.. تمهيداً لنشر تقنيات الجيل الخامس في المملكة

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تنظيم مزاد علني للتردد (3.5 GHz) والذي سيخصص جزء كبير منه لنشر وتنفيذ تقنيات الجيل الخامس في المملكة.
وأوضح في تصريح لـ”أخبار 24″ على هامش المؤتمر العالمي للجوال، أن تقنية الجيل الخامس تعد من أهم المبادرات الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف لأن تكون المملكة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لنشر خدمات وحلول الجيل الخامس.
وأبان الدكتور الرويس أن تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بتوفير النطاق الترددي (3.5 GHz)، وصولاً إلى التردد (4 GHz) خلال الستة أشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الخطوة التالية ستكون تشكيل فريق وطني لنشر وتنفيذ حلول الجيل الخامس، يضم هيئة الاتصالات، ومزودي الخدمة الرئيسيين، والموردين من بينهم شركة هواوي، وغيرها من الجهات والشركات.
وأفاد أن المملكة تتطلع إلى شركة هواوي كونها إحدى الشركات الرائدة في توفير تقنيات وحلول الجيل الخامس وهي من ضمن الفريق الوطني، أن تقدم خبرتها في تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ولفت الدكتور الرويس إلى أنه تم الاتفاق مع نائب رئيس شركة هواوي على تقديم ملف لخطة متكاملة تهدف إلى مساعدة المملكة في تكوين مطورين لتطبيقات محلية تلائم احتياجات الوطن من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية بتدريبها على تقنيات الجيل الخامس والاستفادة من عمق المملكة الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.