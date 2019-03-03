صادف يوم أمس (السبت) 2 مارس 2019 مرور 61 عاماً على الانتهاء من عملية ترميم الكعبة المشرفة، والتي شارك فيها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أنه في يوم 12 شعبان من عام 1377هـ الموافق 2 مارس 1958م تم الانتهاء من ترميم الكعبة المشرفة، بمشاركة الملك فيصل.
وتمت عملية الترميم في عهد الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وتم خلالها رفع السقف الخارجي للكعبة وتجديد عمارته، وتجديد السقف الداخلي لقدم أخشابه وتآكلها، إلى جانب ترميم الجدران الأصلية، وإصلاح الرخام المحيط بجدران الكعبة من باطنها.
وفق “أخبار 24”.