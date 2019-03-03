اشاد عمر خربين، لاعب نادي الهلال السابق ومهاجم نادي بيراميدز المصري، بأداء مواطنه عمر السومة مهاجم الأهلي بعد إدراكه التعادل لفريقه أمام الاتحاد.
جاء ذلك في تغريدة لخربين عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “لا ينتقدك الا جاهل ولا ينتقص منك الا ناقص الكبير دائماً يبقى كبير، دائما كل ما احتاجك الأهلي وجدك لأنك باختصار الأسطورة عمر السومة”.
وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله في المواجهة التي جرت بينهما مساء الجمعة لحساب الجولة 22 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الأهلي رصيده للنقطة 37 محتلاً المركز الخامس في سلم الترتيب، في حين ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 16 محتلاً المركز الرابع عشر.
وفق “أخبار 24”.