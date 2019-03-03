الهلال والأهلي يناقشان مواعيد «نصف نهائي العرب»

تدرس إدارة نادي الهلال ونظيرتها في النادي الأهلي المواعيد المقترحة والمناسبة لإقامة مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب.
وينتظر أن يعقد مندوبا الناديين اجتماعاً خلال اليومين المقبلين في مقر الاتحاد العربي لكرة القدم بالرياض، بعد أن وصل لنادي الهلال، أمس، خطاب من الاتحاد العربي لكرة القدم يطلب اجتماع الناديين لتحديد الموعد المناسب لإقامة مباراتي نصف النهائي العربي المرتقب.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى رغبة نادي الهلال في إقامة الذهاب منتصف شهر أبريل (نيسان)، والإياب في نهايته، على أن يتم إقراره في حال وافق الطرف الآخر وهو النادي الأهلي.
من جانب آخر، استأنف الفريق الهلالي أمس، تدريباته، حيث يتأهب لمواجهة العين الإماراتي مساء بعد غد (الثلاثاء)، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، والذي سيقام على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.
ويغيب عن الهلال في هذا اللقاء عدد من نجومه كسالم الدوسري للإيقاف، بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج وعبد الله عطيف ونواف العابد بسبب الإصابة، وفي المقابل تأكد غياب البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين، عن مواجهة الهلال بعدما شملت عقوبة طرده في ذهاب الدور الثاني الموسم الماضي الإيقاف لمدة مباراتين.