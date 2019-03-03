الأندية توافق على تقليص اللاعبين الأجانب إلا الشباب

توصلت لجنة دراسة عدد اللاعبين الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى أن مصلحة الكرة السعودية العامة تقتضي تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة أو ستة لاعبين، بدلا عن ثمانية لاعبين الموجودين حاليا.
كانت اللجنة المعنية قد أنهت دراستها بشكل كامل بعد أن استمعت إلى مرئيات جميع الأندية التي اتفقت على ضرورة تخفيض العدد ما عدا نادي الشباب الذي أيد استمرار التعاقد مع ثمانية لاعبين أجانب وهو المعمول به حاليا.
وينتظر أن تقدم اللجنة توصياتها إلى إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة لؤي السبيعي، الذي بدوره سيكون صاحب القرار النهائي في اعتماد التوصية واتخاذ قرار تخفيض اللاعبين الأجانب أو تأجيلها لحين انتخاب إدارة جديدة لاتحاد القدم.
وبحسب النظام الأساسي في اتحاد كرة القدم فإن السبيعي يتمتع بكل الصلاحيات التي كان يتمتع بها سلفه قصي الفواز الذي تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد، ويحق له اتخاذ قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، وليس كما يتردد أن صلاحياته تقتصر على تسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة. وفق “أخبار 24”.
وأجرت اللجنة دراسات فنية ومالية لوضع الأندية والمنافسة في البطولات السعودية، حيث أظهرت النتائج أن القدرة المالية للأندية مقارنة بمداخيلها المتوقعة لن تتمكن من تغطية مصاريف التعاقد مع اللاعبين الأجانب الثمانية إضافة إلى أن مصلحة اللاعبين المحليين والمنتخب السعودي تقتضي تخفيض العدد.
في السياق ذاته، أيدت رابطة دوري المحترفين وأعضاؤها تخفيض عدد اللاعبين الأجانب.