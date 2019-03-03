تعيين أحمد عيد عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ترشيح أحمد عيد الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلفاً للعضو المستقيل الماليزي عبدالله سلطان عبدالله، وذلك حتى 5 يونيو المقبل.
وكان “عيد” قد بدأ مسيرته لاعبا في النادي الأهلي، وبعد اعتزاله حصل على الماجستير من أمريكا، وعاد إلى جدة، حيث شغل مناصب المشرف العام على النادي الأهلي عام 1983م، ثم عضو مجلس الإدارة، فسكرتير عام النادي، ثم نائب الرئيس، فالرئيس عام 1985 لعام واحد فقط، ثم ابتعد عن المجال الرياضي مدة طويلة.
كما تولى رئاسة اتحاد كرة القدم من 2012 إلى عام 2016، ويُعد ثاني سعودي يحصل على عضوية المكتب التنفيذي في “فيفا”، بعد الراحل عبدالله الدبل، كما كان أول رئيس اتحاد سعودي منتخب خلفاً للأمير نواف بن فيصل. وفق “أخبار 24”.