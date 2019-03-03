رئيس الشباب: لا يوجد أي استفزاز بيني وبين جماهير النصر.. والحكم أخطأ في الهدف

أبدى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، استيائه من حكم مباراة فريقه ضد النصر، والتي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 22 من عمر دوري المحترفين.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال البلطان:”لقطة جمهور النصر عادية ولم يكن جميعهم ضدي، ولم يكن النصراويين فقط، ولا يوجد أي استفزاز بيني وبين النصراويين أساسًا”.
وأضاف،”الدور الأول أخذنا النصر والدور الثاني أخذنا الحكم، الحكم أخطأ في هدف النصر مرتين وطول المباراة استفز لاعبينا”.
وأكمل رئيس الشباب،”كنا نستحق الفوز أو التعادل ولا نستحق الخسارة ونلعب بظروف مختلفة عن الآخرين”.
وأردف،”سيبا وتراولي هم من سيعودون بالشباب للمنصات، وستتغير نظرة الجماهير عن تراولي والنصر عرض عليه العام الماضي 9 مليون يورو”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين، برصيد 40 نقطة.