ألقت شرطة الكويت القبض على شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو يمارس “التفحيط” بسيارة “وانيت” في شوارع منطقة عبدالله المبارك، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهر مقطع فيديو لحظة سيطرة رجلي أمن على المفحط والشخص المرافق له، حيث بدا أحد رجال الأمن يشهر مسدسه في وجه “المفحط” الذي كان ممدداً على الأرض، ويطلب منه عدم التحرك وإلا سيطلق عليه النار، فيما كان رجل الأمن الثاني يقوم بتفتيش الشخص الآخر ويجلسه على الأرض.
وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أنه بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيام سائق “وانيت” بأعمال استهتار ورعونة بمنطقة عبدالله المبارك معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، تم القبض عليه وتحويل المركبة إلى كراج الحجز.
وفق “أخبار 24”.