بالفيديو.. سائقا مركبتين يقودان بتهور في طريق بالرياض ويتسببان في حَادث.. و”المرور” يقبض عليهما

تسبب سائقا مركبتين إحداهما من نوع “شاص” والأخرى “تشارجر” بحادث مروري في إحدى طرق الرياض، بعد قيادتهما بتهور وسرعة، وقيام أحدهما بإغلاق الطريق على الآخر.
وأظهر مقطع فيديو متداول المركبتين وهما في حالة مطاردة وتقوم إحداهما بإغلاق الطريق على الأخرى قبل أن يصطدما ببعضهما أكثر من مرة، ويفقد سائق “التشارجر” السيطرة على المركبة ويصطدم بالحاجز الخرساني للطريق، فيما هرب سائق المركبة الأخرى.
من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض ألقى القبض على سائق المركبة الهارب، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وفق “أخبار 24”.