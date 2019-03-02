نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شقيق المواطنة التي قتلها زوجها في بيش: كانا على خلاف دائم.. والأطفال يرددون “بابا قتـل ماما”
02/03/2019   6:37 م

شقيق المواطنة التي قتلها زوجها في بيش: كانا على خلاف دائم.. والأطفال يرددون “بابا قتـل ماما”

+ = -
1379

كشف شقيق المواطنة التي قُتلت نحرًا على يد زوجها في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الأسبوع الماضي، عن أن شقيقته الراحلة وزوجها كانا على خلاف دائم، وأن الجاني كان يعاني اعتلالات نفسية.

وقال أحمد سالم المالكي بحسب “العربية نت”: “شقيقتي كانت تشتكي عدم استقرار حياتها الأسرية، وكانت تتحمل لأجل أولادها الذين قُتلت أمامهم، وظلوا يرددون (بابا قتـل ماما)”.

وأشار إلى أن زوج شقيقته كان يعاني أمراضا نفسية، واجتماعه معها كان لأجل الاتفاق على الإنفاق، مؤكداً أنها كانت تراعي ظروفه الصحية وتقوم بكل شؤون أبنائها.

وتعهد المالكي برعاية أطفال شقيقته والإنفاق عليهم “إكراماً لوالدتهم”، مبيناً أن الأسرة تنتظر نتائج الطبيب الشرعي لتسلم الجثمان ومن ثم الصلاة عليه ودفنه.

وكانت الجهات الأمنية في جازان أطاحت بالزوج وهو في العقد الرابع من العمر، قبل محاولته الفرار إلى اليمن.

شقيق المواطنة التي قتلها زوجها في بيش: كانا على خلاف دائم.. والأطفال يرددون “بابا قتـل ماما”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885030687.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.