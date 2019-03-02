شقيق المواطنة التي قتلها زوجها في بيش: كانا على خلاف دائم.. والأطفال يرددون “بابا قتـل ماما”

كشف شقيق المواطنة التي قُتلت نحرًا على يد زوجها في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الأسبوع الماضي، عن أن شقيقته الراحلة وزوجها كانا على خلاف دائم، وأن الجاني كان يعاني اعتلالات نفسية.
وقال أحمد سالم المالكي بحسب “العربية نت”: “شقيقتي كانت تشتكي عدم استقرار حياتها الأسرية، وكانت تتحمل لأجل أولادها الذين قُتلت أمامهم، وظلوا يرددون (بابا قتـل ماما)”.
وأشار إلى أن زوج شقيقته كان يعاني أمراضا نفسية، واجتماعه معها كان لأجل الاتفاق على الإنفاق، مؤكداً أنها كانت تراعي ظروفه الصحية وتقوم بكل شؤون أبنائها.
وتعهد المالكي برعاية أطفال شقيقته والإنفاق عليهم “إكراماً لوالدتهم”، مبيناً أن الأسرة تنتظر نتائج الطبيب الشرعي لتسلم الجثمان ومن ثم الصلاة عليه ودفنه.
وكانت الجهات الأمنية في جازان أطاحت بالزوج وهو في العقد الرابع من العمر، قبل محاولته الفرار إلى اليمن.