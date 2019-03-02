سيّدة تخبئ 100 كبسولة كوكايين في أحشائها.. وجمرك مطار المدينة يكشفها

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من كشف محاولة تهريب سيدة من جنسية إفريقية، 125 جراما من الكوكايين النقي داخل أحشائها عند قدومها إلى المملكة.
وقال مشعل الزبيدي، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، إنه أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات، اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جراما من الكوكايين. وفق “أخبار 24”.
وفي ذات السياق أوضح أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب 297 جراما من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.