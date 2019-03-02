“التجارة” تشدد على عدم التعامل بالأموال مع الحسابات المجهولة.. وهذا ما يجب فعله عند التعرض للنصب

شدد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين على ضرورة عدم التعامل بالشراء أو تحويل الأموال للحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب عمليات الاحتيال التي تمارسها بعض تلك الحسابات.
وقال الحسين رداً عن سؤال لأحد المغردين أفاد بأنه وقع ضحية لباعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجب الحرص على التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلات تجارية أو شهادة “معروف”.
وأضاف أنه في حال كان الضرر وقع من حساب يمتلك سجلاً تجارياً أو شهادة “معروف” فيجب تقديم الشكوى لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً ولا يملك شهادة ففي هذه الحالة يجب تقديم الشكوى للجهات الأمنية لأن ما قام به يعتبر احتيالاً. وفق “أخبار 24”.
وحول الرسائل النصية التي ترد عبر “الواتساب” وتطلب تحويل مبالغ مالية، أو تدعي حصول الشخص على جائزة، أبان الناطق الرسمي أن هيئة الاتصالات سبق أن حذرت من الاستجابة لهذه الرسائل الاحتيالية، وعدم الدخول على الروابط المرفقة مع هذه الرسائل، وسرعة الإبلاغ عنها عبر تطبيق “كلنا آمن”.