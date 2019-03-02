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أخبار محلية > “البنوك السعودية”: ما تردد عن التوجه لاستخدام “بصمة الوجه” بدلاً من بطاقات الصراف عارٍ من الصحة
02/03/2019   6:33 م

“البنوك السعودية”: ما تردد عن التوجه لاستخدام “بصمة الوجه” بدلاً من بطاقات الصراف عارٍ من الصحة

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نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، صحة ما تم تداوله حول توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة تتيح تنفيذ العمليات المصرفية باستخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السري وبطاقات الصراف الآلي.

وقال متحدث البنوك السعودية إن ما تم تداوله في هذا الخصوص عارٍ تماماً من الصحة وليس دقيقاً.

وكانت مصادر قد ذكرت أن إحدى الشركات المزودة لأجهزة الصراف الآلي في المملكة دخلت في شراكة مع شركة عالمية لتطوير خاصية لاستخدام الصرافات الآلية بالوجه بدلاً من الرقم السري لسحب الأموال، وهو ما نفاه المتحدث باسم البنوك السعودية.وفق “أخبار 24”.

“البنوك السعودية”: ما تردد عن التوجه لاستخدام “بصمة الوجه” بدلاً من بطاقات الصراف عارٍ من الصحة

أخبار محلية
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