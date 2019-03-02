رئيس الأهلى: نحتاج إلى ظهير أيسر.. وفوساتى مسئول عن قائمة الآسيوية

أكد عبدالله البترجي رئيس النادى الأهلى، أن فريقه كان يطمح للفوز على الاتحاد فى ديربي جدة، مشيرًا إلى أن الجميع غير راضٍ عن التعادل، مشيرا إلى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون أفضل.
وأوضح البترجي فى تصريحاته عن اللقاء:”كنا نطمح للفوز امام الاتحاد، ولسنا راضين عن التعادل بشكل كامل”.
وقال:” الأهلي يحتاج ظهير أيسر في الموسم القادم، خصوصًا وان عقد حسين عبدالغني الى نهاية الموسم، ومحمد الزبيدي مازال لاعب صغير والمستقبل امامه.
وأضاف: “الأهلي يحتاج للاعبين محليين أكثر من لاعبين أجانب خصوصًا في بطولة دورى أبطال آسيا”.
وواصل: “سوزا طلب أن يكمل العلاج بجانب أسرته، وكذلك أن يشارك مع نادي فاسكو دي جاما البرازيلي حتى يتجهز للموسم القادم ونحن وافقنا على طلب اللاعب”. وفق “أخبار 24”.
وزاد: “تحدثت مع فوساتي عن بعض الملاحظات بخصوص اللاعب سانتوس، وكنا مجبرين على وضع سانتوس ودياز في بطولة آسيا، تحسبًا للغيابات في خط الدفاع حسب وجهة نظر المدرب”.
وزاد:” تسجيل القائمة الآسيوية اختصاص فوساتى والجهاز الفنى بالكامل وليس رئيس الأهلى”.