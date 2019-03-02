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اخبار رياضية > لؤي ناظر يشيد بلاعبي العميد بعد التعادل أمام الأهلي: “حاربوا من أجل الاتحاد”
02/03/2019   3:02 م

لؤي ناظر يشيد بلاعبي العميد بعد التعادل أمام الأهلي: “حاربوا من أجل الاتحاد”

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أشاد لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد بأداء لاعبي الفريق أمام الأهلي أمس (الجمعة)، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ناظر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كادت.. مجهود وأداء كبير من لاعبي العميد، لم يستسلموا رغم النقص الكبير بسبب الإصابات، حاربوا من أجل الاتحاد”.

وأضاف: “إن شاء الله القادم أفضل، وكل يوم تزداد ثقتي في هؤلاء الرجال.. حتماً سنعود بقوة إن شاء الله”.

وحسم التعادل ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة”، حيث تقدم رومارينهو للاتحاد في الدقيقة (70)، وتعادل عمر السومة للأهلي الدقيقة (78) من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.

لؤي ناظر يشيد بلاعبي العميد بعد التعادل أمام الأهلي: “حاربوا من أجل الاتحاد”

اخبار رياضية
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