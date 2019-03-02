عسيرى: غامرت بالمشاركة أمام الأهلى.. وأنا رهن إشارة سييرا

أكد أحمد عسيرى مدافع فريق الاتحاد، أنه كان يتمنى فوز فريقه فى ديربي جدة على الأهلى، مؤكدًا بأنه قدم أداء جيد فى اللقاء.
وقال:” كنا نتمنى الفوز ولكن الأهلى تعادل بهدف السومة، والحمد لله على كل شئ”.
وأضاف:” حتى الآن لم يظهر تكتيك سييرا، ولكنه مدرب كبير يعرف الكثير عن أجواء الكرة السعودية، ولم نستطع الخروج بالمباراة لبر الأمان رغم تقدمنا بهدف لكن لم نستطع الحفاظ عليه”.
وواصل:” انا رهن إشارة أى المدرب سييرا، واتمنى أن أقدم ما يرضيني ويرضى الجمهور الاتحادي ونسعدهم فى القادم”. وفق “أخبار 24”.
وأردف: “لم يكن هناك أسباب لاستبعادى، هى ظروف تمر على كل لاعبى كرة القدم من هبوط وصعود فى المستوى”.
وختم: “غامرت بالمشاركة فى لقاء اليوم، كان لدى ارتفاع فى درجة الحرارة واحتقان فى اللوزتين، ولكن تخطيت الأمر”.