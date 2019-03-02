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اخبار رياضية > عسيرى: غامرت بالمشاركة أمام الأهلى.. وأنا رهن إشارة سييرا
02/03/2019   3:02 م

عسيرى: غامرت بالمشاركة أمام الأهلى.. وأنا رهن إشارة سييرا

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أكد أحمد عسيرى مدافع فريق الاتحاد، أنه كان يتمنى فوز فريقه فى ديربي جدة على الأهلى، مؤكدًا بأنه قدم أداء جيد فى اللقاء.

وقال:” كنا نتمنى الفوز ولكن الأهلى تعادل بهدف السومة، والحمد لله على كل شئ”.

وأضاف:” حتى الآن لم يظهر تكتيك سييرا، ولكنه مدرب كبير يعرف الكثير عن أجواء الكرة السعودية، ولم نستطع الخروج بالمباراة لبر الأمان رغم تقدمنا بهدف لكن لم نستطع الحفاظ عليه”.

وواصل:” انا رهن إشارة أى المدرب سييرا، واتمنى أن أقدم ما يرضيني ويرضى الجمهور الاتحادي ونسعدهم فى القادم”. وفق “أخبار 24”.

وأردف: “لم يكن هناك أسباب لاستبعادى، هى ظروف تمر على كل لاعبى كرة القدم من هبوط وصعود فى المستوى”.

وختم: “غامرت بالمشاركة فى لقاء اليوم، كان لدى ارتفاع فى درجة الحرارة واحتقان فى اللوزتين، ولكن تخطيت الأمر”.

عسيرى: غامرت بالمشاركة أمام الأهلى.. وأنا رهن إشارة سييرا

اخبار رياضية
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