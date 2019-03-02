السومة: هدفي في الاتحاد ليس غريبا علي

أكد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، أنه اعتاد تسجيل الـ”مقصيات” أو اللعبات الهوائية خلال التدريبات، كما سبق له تسجيل العديد من الأهداف بهذه الطريقة مع القادسية الكويتي فريقه السابق.
وأحرز الدولي السوري واحداً من أروع الأهداف هذا الموسم إن لم يكن الأجمل خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد في ديربي جدة الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أن تلقى كرة ساقطة استقبلها بصدره وأسكنها بطريقة هوائية أكروباتية في شباك الاتحاد.
وقال السومة في حديثه عقب المواجهة : “الحمد لله توفقت اليوم واستطعت التسجيل في المباراة بهذه الطريقة التي دائماً أسجل بها سواء في التدريبات أو في مباريات القادسية الكويتي، ونادي الفتوة في سوريا.
وأضاف : “هذه المرة حالفني التوفيق مع الأهلي لإحراز هذا الهدف، وأتمنى الاستمرار في التسجيل خلال المباريات المقبلة.وفق “الرياضية”.
وحول عتب الجماهير الأهلاوية على انخفاض مستواه قال السومة:” الجماهير الأهلاوية لم تعاتبني ولم تنتقدني بل على العكس هي أول من وقف معي خلال المباراة السابقة، من خلال المدرج أو من خلال الهاشتاقات في مواقع التواصل الاجتماعي.