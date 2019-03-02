زوران يكشف سبب تغيير كاريلو ويوجه رسالة لجمهور الهلال

أعرب الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى للهلال عن سعادته بفوز فريقه على الفيصلى بهدفين مقابل هدف،
فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى.
وقال زوران: “مبروك للجميع الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وقد لعبنا شوط أول عالي المستوى على كافة الأصعدة ولم ندع فرص للخصم”.
وأضاف: “نعرف الفيصلي ومكامن الخطر لديه، ولم نشأ أن نجري تغييرات عديدة”.
وتابع :”بالنسبة لتغيير كاريلو، فهو لم يكن معنا المباراة الماضية، ومر بوعكة صحية ولم يتمرن خلال 3 أيام وخروجه بسبب العامل البدني”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “كنا مميزين الشوط الأول وأقل من ذلك في الثاني، الظروف المجتمعة للاعبين جعلت الأداء أقل لكن كل ذلك لم يثنينا عن تحقيق الفوز”.
وأضاف: “علينا مواصلة العمل والرغبة الجامحة في تحقيق الفوز ولقب الدوري”.
وأكمل: “من الأشياء الإيجابية في الهلال، هو العامل الجماهيري الرائع والكبير، والدليل على ذلك فوز الجماهير بأكثر من جائزة”.
وختم:”عملنا هو إرضاء المشجع الهلالي وجعله سعيداً دائماً”.