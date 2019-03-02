فرحة هستيرية لـ”نور” بعد هدف الاتحاد في الأهلي

أطلق محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، فرحة هستيرية، عقب تسجيل الفريق هدفًا في شباك الأهلي، خلال مباراة “ديربي جدة” المقامة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.
ووقع رومارينهو على هدف الاتحاد في الدقيقة 70، برأسية رائعة في شباك الحارس محمد العويس.
وعقب الهدف، أظهرت عدسات الكاميرات، محمد نور، المتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة، وهو يحتفل بشكل هستيري عقب الهدف الذي أحيا آمال الاتحاد في تحقيق الفوز، في أولى مباريات الفريق هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني التشيلي سييرا. وفق “أخبار 24”.
من الفرحه أسامة المولد يخنق محمد نور pic.twitter.com/JvUOu2pWcc
— 🇸🇦 osama obaeid (@os_obaeid) 1 mars 2019