مدرب الفيصلي: قدمنا أفضل ما لدينا أمام الهلال

أقر البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق الفيصلي بقوة فريق الهلال مؤكداً أن فريقه قدم افضل مالديه وخسر 1-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود.
وقال شاموسكا في تصريحات عقب المباراة: ” شكل الهلال اختلف تكتيكياً عن مباراتنا الماضية معه أصبح تنظيمه الدفاعي أفضل ولم أجد نفس المساحة التي كانت في المباراة الماضية مما صعب علينا الأمر”. وفق “الرياضية”.
وأضاف: واجهنا فريق كبير لم يكن بإمكاننا القيام بافضل مما قمنا به، ووقعنا في أخطاء دفاعية كلفتنا هدفين.
واختتم حديثة قائلاً:”الهلال استحق الفوزو كنا نطمح لتقديم نتيجة أفضل ولم نوفق في ذلك”.