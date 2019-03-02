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اخبار رياضية > مدرب الفيصلي: قدمنا أفضل ما لدينا أمام الهلال
02/03/2019   2:58 م

مدرب الفيصلي: قدمنا أفضل ما لدينا أمام الهلال

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أقر البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق الفيصلي بقوة فريق الهلال مؤكداً أن فريقه قدم افضل مالديه وخسر 1-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال شاموسكا في تصريحات عقب المباراة: ” شكل الهلال اختلف تكتيكياً عن مباراتنا الماضية معه أصبح تنظيمه الدفاعي أفضل ولم أجد نفس المساحة التي كانت في المباراة الماضية مما صعب علينا الأمر”. وفق “الرياضية”.

وأضاف: واجهنا فريق كبير لم يكن بإمكاننا القيام بافضل مما قمنا به، ووقعنا في أخطاء دفاعية كلفتنا هدفين.

واختتم حديثة قائلاً:”الهلال استحق الفوزو كنا نطمح لتقديم نتيجة أفضل ولم نوفق في ذلك”.

مدرب الفيصلي: قدمنا أفضل ما لدينا أمام الهلال

اخبار رياضية
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