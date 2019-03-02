شرطة الرياض تطيح بعصابة من خمسة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وارتكبوا 25 جريمة سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي من خمسة مواطنين تورط في ارتكاب 25 جريمة سلب تحت تهديد السلاح، وذلك بعد انتحال صفة رجال الأمن.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من خمسة مواطنين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر.
وأوضح أنه تم القبض عليهم بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب ٢٥ جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، لافتا إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.