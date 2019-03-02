6300 فرصة استثمارية بالتعليم الأهلي بالمملكة.. وتوقعات ببلوغ حجم الإنفاق 193 مليار ريال

كشفت المدير العام لدعم المستثمرين في التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتورة عواطف الحارثي، عن وجود نحو 6300 فرصة استثمارية في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة.
وأوضحت الحارثي، في منتدى ومعرض التعليم العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المقام في دبي، توقعها بأن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بعد تلك الفرص الاستثمارية نحو 193 مليار ريال، مقارنة بـ16 مليار ريال في الوقت الحالي.
وبينت الحارثي أن هناك 4700 فرصة استثمارية متاحة لافتتاح مدارس أهلية تستوعب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة ما بين مناهج وطنية وعالمية، باستثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك افتتاح 1500 روضة أهلية تستوعب 225 ألف طالب وطالبة باستثمارات تبلغ 2 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وتوقعت أن يتجاوز حجم الاستثمار المتاح للمستثمرين والمستثمرات في التربية الخاصة 3 مليارات ريال، لافتتاح 100 مدرسة بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف طالب وطالبة.
وأكدت أن الجودة مطلب رئيس للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال، لافته إلى وجود 13 جامعة أهلية، و45 كلية، يقدم خلالها 294 برنامج أكاديمي، وينتظم فيها 61 ألف طالب وطالبة.