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أخبار محلية > الخارجية الروسية: “لافروف” يزور المملكة ويلتقي الملك سلمان ضمن جولة تشمل عدة دول خليجية
02/03/2019   2:52 م

الخارجية الروسية: “لافروف” يزور المملكة ويلتقي الملك سلمان ضمن جولة تشمل عدة دول خليجية

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور الرياض خلال الأيام القادمة، وسيعقد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وأبانت أن الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية تبدأ غداً الأحد وتستمر حتى 7 مارس، وستشمل كلاًّ من قطر، والكويت، والإمارات، وسيتم خلالها بحث العديد من الموضوعات حول منطقة الخليح وأهمية العمل على نظام أمن بين جميع دول الخليج، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت الخارجية أن “لافروف” سيطلع قادة الدول الخليجية على الجهود المبذولة حول الوضع بسوريا في إطار اجتماع أستانا للقضاء على الجماعات الإرهابية المتبقية على الأراضي السورية.وفق “أخبار 24”.

الخارجية الروسية: “لافروف” يزور المملكة ويلتقي الملك سلمان ضمن جولة تشمل عدة دول خليجية

أخبار محلية
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