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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تستأنف تسيير رحلاتها إلى 3 وجهات في باكستان
02/03/2019   10:10 ص

“الخطوط السعودية” تستأنف تسيير رحلاتها إلى 3 وجهات في باكستان

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أعلنت الخطوط السعودية استئناف تسيير رحلالتها بين المملكة و3 وجهات في باكستان عصر أمس الجمعة، مبينة أن الوجهات تشمل العاصمة إسلام أباد ومدينتي كراتشي، وبيشاور.

وقالت الخطوط السعودية إنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات المتجهة إلى كل من لاهور، ومالطان اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق الرابع من مارس.

وكانت الشركة علقت جميع رحلاتها بين المملكة وباكستان بسبب إغلاق الأجواء في باكستان أمام الرحلات الدولية والمحلية في أغلب المطارات بسبب التوترات مع جارتها الهند، وذلك قبل أن تعلن السلطات الباكستانية إعادة فتح الأجواء بدءاً من مساء أمس الجمعة.وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تستأنف تسيير رحلاتها إلى 3 وجهات في باكستان

أخبار محلية
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