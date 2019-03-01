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أخبار محلية > الكلباني: تويتر لم يصنعني.. وهذا سبب حضوري لبطولة “البلوت”
01/03/2019   7:48 م

الكلباني: تويتر لم يصنعني.. وهذا سبب حضوري لبطولة “البلوت”

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قال الشيخ عادل الكلباني إنه لا يتفق مع من يقول إن “تويتر” هو من صنعه وكان سبباً في شهرته، حيث إنه كان معروفاً قبل ذلك ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في شهرته.

ولم ينفِ الشيخ الكلباني – خلال استضافته في برنامج “ترند السعودية” – أن “تويتر” كان له دور كبير في صناعة كثيرين وإبراز آخرين لم يكونوا معروفين للعامة؛ لكنه ليس منهم.

وفي إجابته على سؤال “ماذا قدّم لك تويتر؟” قال الكلباني: إن تويتر جلب له “الغثا والصداع”، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أنه لا بدّ للإنسان من التفاعل من مشاركة الناس والتفاعل معهم.وفق “أخبار 24”.

وعن سبب حضوره لبطولة “البلوت”، قال الكلباني: إنّ تواجده في البطولة كان شرفياً، وإلا فهو لا يعرف كيف يلعب البلوت، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع من يرى حرمة البلوت؛ لأن شأنها شأن أي لعبة أخرى، ولا يمكن أن تحرّم لذاتها.

 

الكلباني: تويتر لم يصنعني.. وهذا سبب حضوري لبطولة “البلوت”

أخبار محلية
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