“العقاري”: سننهي قوائم المنتظرين خلال 3 سنوات.. وتحصيل الديون المتعثرة ارتفع إلى 11% سنوياً

أكد مسؤول بصندوق التنمية العقاري، أن معدل تحصيل ديون الصندوق لدى المستفيدين المتعثرين في السداد ارتفع من 6% إلى 11% سنوياً.
وأوضح مدير إدارة خدمة المستفيدين من الصندوق عبدالرحيم العمري، أن الصندوق وضع خطة لإنهاء قوائم المنتظرين خلال 3 سنوات، مشيراً خلال ورشة عمل “منظومة الإسكان” التي نظمها المعهد العقاري بالخبر أمس الخميس إلى أن الصندوق تمكن من تمويل 860 ألف مواطن، وأن تمويل القرض العقاري ساعد على تقليص قوائم الانتظار.
وأضاف، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الجهات المشاركة في تمويل القروض السكنية بلغت 16 جهة خلال العام 2018، لافتاً إلى أن الصندوق عمل على دعم المرأة السعودية، ومساعدتها على تملك سكن، بإصدار مجلس إدارته قراراً يسمح بأن تحل المرأة محل المقترض الأصلي وتملك منزلاً باسمها، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.
بدوره أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم، أن أهم تحدٍّ يواجه مشروعات الوزارة هو البنية التحتية، وأن الوزارة تخصص رسوم الأراضي البيضاء التي بلغت حتى الآن نحو 450 مليون ريال لتمويل إنشاء البنية التحتية لمشروعاتها السكنية، لأن الوزارة تحرص على تسليم الموقع بشكل متكامل وتحديد مواقع البنى التحتية.
وفي سياق ذي صلة أكد مدير إدارة المشاريع بالهيئة العامة للعقار المهندس سامي الزكري، أن الهيئة تعمل على تطوير مؤشرات عقارية في 5 مدن رئيسية “الرياض، الدمام، جدة، مكة المكرمة، والمدنية المنورة” بهدف معرفة الأراضي والوحدات السكنية المتوفرة وأسعارها، وذلك عبر منصة إلكترنية ستطلق قريباً، كاشفاً أن الهيئة تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإطلاق مشروع نظام تملك الأجانب للعقار.