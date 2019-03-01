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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن عن دراسة لافتتاح معهد للموسيقى قريباً
01/03/2019   7:46 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن عن دراسة لافتتاح معهد للموسيقى قريباً

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كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن وجود دراسة لإصدار ترخيص لمعهد موسيقي في المملكة قريباً.

وأوضح آل الشيخ خلال حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، أن اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة تدرس منح ترخيص لمعهد موسيقي قريباً.

يُذكر أن حفل تكريم أبو بكر سالم أقيم تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، في إطار جهود الهيئة لتكريم رموز الأغنية السعودية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن عن دراسة لافتتاح معهد للموسيقى قريباً

أخبار محلية
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