456 حادِثاً يومياً و10 وفيات أسبوعياً بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة

انطلقت اليوم الجمعة، “الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة”، وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم، والتي أطلقتها لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تحت هاشتاق # ردك _ يضرك.
وتهدف الحملة إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام “كراسي الأطفال”، علاوةً على نشر الإحصائيات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.
وتفاعلت مع الحملة عبر الهاشتاق المذكور العديد من الجهات الحكومية، التي نشرت إحصائيات تكشف أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، 460 حالة وفاة جرّاء استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161242، بمعدل 456 حادثاً يومياً.حسب “أخبار 24”.