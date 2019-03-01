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أخبار محلية > شاهد.. حفل لتكريم “أبو بكر سالم” بالرياض.. والفنان الراحل يقدم أشهر أغانيه عبر “الهولوغرام”
01/03/2019   7:43 م

شاهد.. حفل لتكريم “أبو بكر سالم” بالرياض.. والفنان الراحل يقدم أشهر أغانيه عبر “الهولوغرام”

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أُقيم مساء أمس الخميس حفل فني استثنائي لتكريم الفنان الراحل “أبو بكر سالم”، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة أشهر نجوم الفن السعودي والخليجي.

ورعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الحفل، الذي يأتي في إطار جهود الهيئة لتكريم رموز الأغنية السعودية، حيث كشف آل الشيخ عن أن الخطة المقبلة تكريم الفنانين طلال مداح وعبد الرب إدريس.

بدأ الحفل باستعراض أهم مقتنيات “أبو بكر سالم”، ثم فقرة فنية أحياها المطربون أحمد فتحي، ومطرف المطرف، وفؤاد عبد الواحد، ونبيل شعيل، وعلي بن مبارك، واختتمها الفنان رابح صقر، ثم أطل الفنان الراحل أبو بكر سالم بإحدى قصائده التي عُرضت عبر تقنية “الهولوغرام” وسط تفاعل وتأثر كبير من الحاضرين.وفق “أخبار 24”.

واستمتع الجمهور عقب ذلك بباقة من أجمل الأغاني للفنانين: محمد عبده، وعبد الرب إدريس، وماجد المهندس، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ثم اختتمت بأغنية لـ”أبو بكر سالم” عبر تقنية الهولوغرام.

شاهد.. حفل لتكريم “أبو بكر سالم” بالرياض.. والفنان الراحل يقدم أشهر أغانيه عبر “الهولوغرام”

أخبار محلية
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