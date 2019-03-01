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أخبار الخرج > بأمر امير الرياض : سياحية الخرج تقيم مهرجان الالبان قريبا
01/03/2019   5:46 م

بأمر امير الرياض : سياحية الخرج تقيم مهرجان الالبان قريبا

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ترأس محافظ الخرج رئيس لجنة التنمية السياحية أ/ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٦/٢٣هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة  الاجتماع الأول للجنة التنمية السياحية بالخرج بعد اعتماد أعضائها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .  وقد استهل المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبيه بالأعضاء مهنئاً لهم هذا الاختيار وما ينتظره الجميع من هذه اللجنة ، مؤكداً على حرص سمو أمير المنطقة على تنمية وتطوير السياحة بالمنطقة ومحافظاتها ، وقد حث الأعضاء على بذل كل مابوسعهم لتقديم المقترحات والرأي لتطوير برامج وفعاليات السياحة والتراث في ظل المزايا النسبية التي تتميز بها هذه المحافظة. تلى ذلك الاطلاع على موافقة سمو أمير المنطقة على إقامة مهرجان الألبان بالخرج حيث  نوقشت العديد من النقاط في هذا الخصوص كما تباحث الجميع عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع السياحي والتراثي بالمحافظة واتخذت اللجنة بشأنها القرارات اللازمة .

بأمر امير الرياض : سياحية الخرج تقيم مهرجان الالبان قريبا

أخبار الخرج
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