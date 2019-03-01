سوموديكا: خسرنا لأن الحكم تجاهل تقنية الفيديو

أبدى الرومانى مـاريوس سوموديكا المدير الفنى لفريق الشباب، استيائه من طاقم حكام مواجهة فريقه أمام النصر، مؤكدًا أن الهدف الذى سجله المنافس ليس صحيحًا.
وقاد المغربي عبدالرزاق حمدلله مهاجم النصر فريقه لتحقيق فوز صعب على الشباب بتسجيله هدف المباراة الوحيد، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سوموديكا: “لا أريد الحديث عن التحكيم ولكن هدف النصر غير صحيح لأنها لم تكن ضربة ركنية، ولكن أريد أن أسأل لماذا يتم صرف هذه المبالغ العالية على تقنية الفار إذا لم تكن تستخدم في مثل هذه اللقطات”.
وأضاف: “خسرنا المباراة لأن الحكم لم يعود لتقنية الفار، وكل الناس تستطيع مشاهدة اللقطة والكرة قد تجاوزت الخط، نبارك للنصر ولتقنية الفار”.