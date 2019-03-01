اليوم.. الأهلي والاتحاد في ديربي التعويض

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” حيث يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد في “ديربي جدة”، ضمن منافسات الجولة 22 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الفريقان ديربي الجولة الـ22 بهدف تعويض خسارة الجولة حيث سقط الأهلي أمام الفتح 1-2، بينما انهزم الاتحاد من الهلال 0-2.
وركز الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي ، على الكرات العرضية والثابتة في التدريب الأخير والذي .بدأ باجتماع للأوروجوياني مع لاعبيه، حثهم خلاله على تحقيق العلامة الكاملة من أجل المنافسة على مركز مؤهل إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، كما شرح العديد من الطرق التكتيكية التي يريد تنفيذها، بعد توضيحه للاعبين نقاط الضعف الموجودة في الفريق الاتحادي، قبل أن يفرض تمارين متنوعة اختتمها بمناورة على كامل الملعب.
وفي المقابل تسود حالة من التفاؤل فريق الاتحاد بعد عودة التشيلي سييرا مدرباً للفريقن، مع اكتمال شفاء البرازيلي رومارينهو والمتوقع، وحالة التألق التي يعيشها فلانويفا.
وكانت مواجهة الدور الأول، في نوفمبر الماضي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.