نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سعودي يتعرض للاحتيال بالكويت من شخص ادعى أنه ضابط أمن دولة
01/03/2019   3:54 م

سعودي يتعرض للاحتيال بالكويت من شخص ادعى أنه ضابط أمن دولة

+ = -
924

تعرض مواطن سعودي لعملية احتيال من شخص في الكويت ادعى أنه رجل أمن، وحصل منه على 800 دينار كويتي مقابل أن يتركه في حاله، وذلك بعد أن أوهمه بأنه مطلوب أمنياً.

وقال مصدر أمني كويتي إن المواطن السعودي تأكد من وقوعه ضحية احتيال فقام بإبلاغ جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية بتفاصيل ما تعرض له، وسجل قضية سرقة وانتحال صفة رجل أمن ضد الشخص.

وأبان المصدر -وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية- أن السعودي أفاد في بلاغه بأنه عند خروجه من أحد الفنادق بمنطقة المرقاب استوقفه شخص وأظهر له هوية أمنية، وأخبره أنه ضابط في جهاز أمن الدولة، وأنه مطلوب لأمن الدولة وأن كل تحركاته مرصودة منذ دخوله البلاد.

وأضاف أن الشخص طلب من السعودي أن يدفع له مبلغاً من المال حتى يغض الطرف عنه، لافتاً إلى أن السعودي استجاب لطلبه حتى يتخلص من تهديده، وقام بتسليمه مبلغ 800 دينار.

سعودي يتعرض للاحتيال بالكويت من شخص ادعى أنه ضابط أمن دولة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885030498.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.