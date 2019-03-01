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أخبار محلية > “الإسكان”: تسجيل 255 مخالفة على الأراضي البيضاء.. وضخ 450 مليوناً من الرسوم المحصلة في 4 مشاريع
01/03/2019   3:53 م

“الإسكان”: تسجيل 255 مخالفة على الأراضي البيضاء.. وضخ 450 مليوناً من الرسوم المحصلة في 4 مشاريع

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كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس عبد الحميد الحماد، عن أن مخالفات رسوم الأراضي البيضاء التي تم فرضها تجاوزت 255 مخالفة.

وأكد الحماد أثناء مشاركته في ورشة عمل “منظومة الإسكان” أمس الأول بالخبر أن الوزارة ضخت 450 مليون ريال من الرسوم المحصلة في عددٍ من مشروعات الإسكان في 4 مشاريع خلال 2018، وسيتم إعلان المزيد خلال الفترات القادمة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن لكل مالك أرض مفوترة ضمن رسوم الأراضي 3 خيارات: دفع الرسوم أو تطوير الأرض، أو بيعها، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة تصب بشكل مباشر في صالح مشاريع الإسكان.

“الإسكان”: تسجيل 255 مخالفة على الأراضي البيضاء.. وضخ 450 مليوناً من الرسوم المحصلة في 4 مشاريع

أخبار محلية
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