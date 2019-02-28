تسببت صورة نشرها مهاجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح وهو يبتسم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم (الخميس) في هجوم حاد من الجماهير المصرية عليه.
ويأتي غضب الجماهير المصرية من الصورة التي ظهر فيها صلاح مبتسماً غداة فوز ليفربول على واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، نظراً لأن توقيتها غير مناسب بحسب قولهم؛ لأنها تأتي بعد 24 ساعة فقط من حادث قطار محطة مصر المأساوي الذي راح ضحيته العشرات.
يُذكر أن الحادث تسبب في مصرع أكثر من 20 شخصاً وإصابة 43 آخرين، بعدما اصطدم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى سببه أن السائق خرج من القطار ليتحدث إلى سائق آخر، من دون أن يجذب مكابح (فرامل) اليد، ما تسبب في تحرك الجرار بسرعة واصطدامه بالحاجز الإسمنتي.
وفق “أخبار 24”.