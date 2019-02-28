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اخبار رياضية > تاومبا يزيح جوميز من صدارة الهدافين
28/02/2019   10:14 م

تاومبا يزيح جوميز من صدارة الهدافين

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أزاح الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم فريق التعاون، الفرنسي جوميز مهاجم الهلال من صدارة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 هدفاً، بعد أن تمكن من الوصول إلى صدارة الهدافين بـ18 هدفاً متقدماً على المهاجم الفرنسي بهدف وحيد.

وتمكن مهاجم النادي القصيمي من تسجيل هاتريك في لقاء فريقه أمام الاتفاق 4-1 اليوم الخميس في افتتاح مباريات الجولة 22 من الدوري المحلي.

وشارك الكاميروني مع التعاون في الدوري 21 مباراة، ولم يغيب عن مباريات فريقه في الدوري إلا أمام الهلال في الجولة 15، التي أوقف فيها بسبب البطاقات الصفراء.حسب “الرياضية”.

وانضم اللاعب للفريق الأصفر في الانتقالات الصيفية هذا الموسم قادماً من بارتيزان الصربي، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

تاومبا يزيح جوميز من صدارة الهدافين

اخبار رياضية
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