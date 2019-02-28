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اخبار رياضية > صعوبات تواجه الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي كأس زايد
28/02/2019   10:13 م

صعوبات تواجه الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي كأس زايد

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واجهت لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لكرة القدم صعوبة بالغة مع إدارتي الأهلي والهلال في مسألة تحديد موعد مباراتي الفريقين (ذهابا وإيابا) في الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد، بسبب ضغط مباريات الفريقين على المستويين المحلي والآسيوي، في ظل سعي الاتحاد العربي لأداء المباراتين في أبريل.

ومن المقرر أن يخوض كل من الأهلي والهلال 6 مباريات في مارس الذي يتخلله أيضا توقف بمناسبة أيام الفيفا خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس، أي أنهما سيلعبان مباراة كل 4 أيام في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.وفق صدي.

ومن المتوقع أن يخوض الفريقين في أبريل كل منهما 6 مباريات أيضا، بواقع مباراة كل 5 أيام، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة إيجاد موعد مناسب للمباراتين العربيتين، إلا إذا حال إجراء تعديل في تواريخ مبارياتهما في الدوري، وهو أمر مستبعد نتيجة لضغط مباريات الدوري، وكذلك تأثر فرق أخرى منافسة على اللقب أو تصارع من أجل مغادرة منطقة الخطر.

صعوبات تواجه الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي كأس زايد

اخبار رياضية
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