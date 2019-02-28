وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس، 10 رسائل إلى الشارع الرياضي بالمملكة، حول المواصفات المطلوبه في رئيس الاتحاد السعودي القادم، خلفًا لـ الأستاذ قصي الفواز.
وأعلن قصي الفواز عن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لظروفه الخاصة، علمًأ أنه تعرض للعديد من الانتقادات، خاصة عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس أمم آسيا بسبب الخسارة من منتخب اليابان في دور ثمن النهائي، إضافة إلى اعتراضات الأندية على قرارات اتحاد الكرة ولجنة الانضباط والأخلاق.
وشدد بتال القوس في كلماته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، على ضرورة توخي الحذر والأخطاء السابقة، للوصول إلى استقرار الاتحاد وتوحيد الرأس ولديه القبول لدى جميع الأندية، فضلًا عن مزاولته للعبة ودعمها بالعلم والدراسة الإدارية.
وجاءت تغريدات بتال القوس على النحو التالي..
وفق “أخبار 24”.