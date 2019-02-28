رئاسة أمن الدولة: المملكة ترحب بعزم بريطانيا تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اليوم (الخميس)، إن المملكة ترحب بعزم المملكة المتحدة (بريطانيا) تصنيف ميليشيات ما يسمى بـ”حزب الله” كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.
وأضاف أن المملكة تؤكد أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
كما أعرب المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة عن تقدير المملكة لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة.
وشدد على أن المملكة تحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، مؤكداً أن المملكة ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير “حزب الله” وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.