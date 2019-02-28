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أخبار محلية > تجاوباً مع المقطع المتداول.. “أمانة الشرقية” تستدعي “منسق الزهور” وتلغي مخالفاته
28/02/2019   10:09 م

تجاوباً مع المقطع المتداول.. “أمانة الشرقية” تستدعي “منسق الزهور” وتلغي مخالفاته

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دعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، المواطن منسق الزهور الذي يشتكي من المخالفات التي يعطيها له موظفو البلدية، إلى زيارة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة للمساهمة في حل موضوعه وتقديم الدعم اللازم له.

وتداول مغردون مقطع فيديو، يظهر فيه المواطن “محمد علي محمد العيسى” وهو يشرح معاناته مطالباً بمنحه رخصة نظامية لمزاولة مهنته، الأمر الذي دفع أمين أمانة المنطقة إلى التوجيه باستدعائه وإلغاء جميع مخالفاته.

وتعهّد المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان بالمعالجة القريبة لحالة المواطن الذي لم يتم توظيفه بسبب كبر سنه، وذلك من خلال منحه مشروع بسطة أو مشروع فود ترك أو عبر إحدى الطرق الرسمية ضمن إحدى المبادرات التي أطلقتها أمانة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

تجاوباً مع المقطع المتداول.. “أمانة الشرقية” تستدعي “منسق الزهور” وتلغي مخالفاته

أخبار محلية
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