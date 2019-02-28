شهد منتدى المشاريع المستقبلية (FPF) الذي اختتمت أعماله في الرياض أمس الأربعاء مناقشة هيئة تطوير مكة المكرمة حزمة من المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة، يأتي أبرزها إنشاء الدور الخامس لمنشأة الجمرات وتطوير مشعر مزدلفة.
وتقوم الفكرة التصميمية لإنشاء الدور الخامس لمنشأة الجمرات التي يجري مناقشتها في منتدى المشاريع المستقبلية، على تفتيت الكتل البشرية وتوزيعهم بشكل متوازٍ على الأدوار المختلفة، وذلك بإضافة دور خامس على سفوح الجبال وربطه بسكن الحجاج، لاستيعاب الأعداد الإضافية للحجاج وتأمين سهولة وانسيابية حركة الحجاج.
فيما تشمل أعمال تطوير مشعر مزدلفة المدرجة ضمن المخطط العام للنقل الترددي، تحديد مناطق نزول الحجاج بمزدلفة، وتسوية تنظيم وتأهيل المناطق المخصصة لنزول الحجاج.
كما تتضمن تأمين الإنارة الإضافية اللازمة بمناطق نزل الحجاج ورفع كفاءة الإنارة الحالية، وتحديد مواقع مجمعات دورات المياه الإضافية اللازمة في مواقع نزول الحجاج.
وفق “أخبار 24”.